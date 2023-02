Reprodução/Instagram Ste Viegas desabafa após receber mensagens sobre paternidade de Nakagima

Nesta quarta-feira (22) Ste Viegas desabafou mais uma vez sobre a cobrança dos internautas sobre a paternidade do namorado, Flávio Nakagima.

Mesmo já negada inúmeras vezes, os internautas ainda usam as redes sociais da influenciadora para pedir para que o surfista assuma Melanie, filha de MC Loma.

A ex-De Férias com o Ex, que recentemente, anunciou que sofreu um aborto espontâneo, fez questão de expor uma internauta que a marcou no perfil do Instagram.





"Ste, manda ele assumir a filha dele com a Loma", disse.

Pelos Stories, Ste desabafou. "E tem gente que acha que é biscoito... Acabamos de perder um bebê cara, e ninguém entende que foi por coisas assim que eu fiquei mal na gestação", começou.

Ela ainda criticou: "Isso porque é em uma foto dele, que fazem questão de me marcar e cobrar".

"Na próxima vez que as pessoas acharem que é por engajamento, espero, de verdade, que passem pela situação lixo que eu passei para aprenderem a respeitar a vida dos outros", concluiu ela.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.