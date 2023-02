Reprodução/Instagram Em desabafo, Ste Viegas revela que sofreu aborto espontâneo

Nesta terça-feira (7) Ste Viegas fez um longo desabafo nas redes sociais sobre os ataques que recebe pelo relacionamento com Flavio Nakagima. No texto, a influenciadora conta que estava grávida, porém, sofreu um aborto espontâneo.

A ex-De Férias com o Ex revelou que foi muito difícil receber mensagens sobre o filho do namorado com outra mulher durante esse período.





Entre os ataques, os internautas falavam sobre o surfista supostamente assumir um filho e não assumir outro, se referindo a MC Loma, já que, até hoje, eles acreditam que Nakagima seja pai de Melanie.

"Essas ofensas, mensagens e cobranças me destruíram pq em meio disso eu estava vivendo uma gestação que claramente não foi pra frente.. Os ataques me geraram crises e crises de ansiedade quando estava sozinha em casa e que cada dia perdia mais sangue por estar triste e magoada", disse ela em parte do texto.

Ste garantiu que Nakagima esteve ao lado dela sempre que possível, porém, com a chegada do primeiro filho, ele não conseguiu ser tão presente.

"Antes que cobrem o Flávio, ele me ajudou no processo, mas não podia estar 1000% comigo para cuidar do filho dele que acabou de nascer. Foi realmente azar meu, tudo ter acontecido nesse período, as ele me apoiou e estávamos na expectativa de coisas boas, mas infelizmente não aconteceu por agora", desabafou ela.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente