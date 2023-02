Reprodução/ Instagram Juliano Cazarré e família

O ator Juliano Cazarré e a esposa Leticia Cazarré fizeram uma festa para comemorar os 8 meses da filha caçula, Maria Guilhermina. A bebê passou por um drama nos últimos meses. Ela ficou internada, desde quando nasceu, em junho de 2020, com uma cardiopatia congênita rara.

"8 meses da nossa iron girl [garotinha de ferro] Maria Guilhermina e 1ª foto oficial da família toda reunida. Obrigada, papai e mamãe do céu!", postou Letícia. Na festa, também estavam os outros quatro filhos do casal: Vicente, de 12 anos, Inácio, de 9, Gaspar, 3, e Maria Madalena, 2.

Maria Guilhermina recebeu alta depois de sete meses de internação. Agora, ela é tratada em casa, onde há quarto cilindros de oxigênio e outros equipamentos para monitorar a saúde da pequena.







