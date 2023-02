Reprodução/Instagram Hariany Almeida retoma noivado com DJ Netto

Bota casaco, tira casaco. Após anunciar o fim do noivado com DJ Netto , Hariany Almeida apareceu nas redes sociais usando o anel de compromisso.

Pelos Stories do Instagram, a influenciadora compartilhou um texto dizendo que os dois não eram mais um casal e que estava muito sensibilizada.





"Estou vindo avisar aos meus fãs e a todos, que torciam por mim e pelo Netto, que nossa história está se encerrando por aqui. Estou sem chão, me recompondo, não é fácil terminar um relacionamento assim. O motivo só cabe a nós dois, somamos muito um à vivência do outro nesse período em que estivemos juntos", escreveu ela.

Os ex-A Fazenda curtiram o Carnaval em lugares separados, ela em Salvador, e ele no Rio de Janeiro.

Nesta quarta-feira (22) Hariany apareceu no perfil do Instagram usando o anel de noivado, além de ter apagado a publicação do fim da relação.

