Reprodução/ Instagram Cintia Dicker

Após marcar presença em um camarote do Sambódromo da Marquês da Sapucaí no Carnaval do Rio de Janeiro, Cintia Dicker foi criticada no Instagram. Internautas comentaram o fato da modelo ir para folia mesmo com uma filha de quase dois meses em casa.

Leia também Juliano Cazarré e esposa comemoram 8 meses da filha, Maria Guilhermina

Um post com uma foto dela arrumada para o camarote recebeu críticas nos comentários. Cintia teria ido para o Carnaval a trabalho, como disse Pedro Scooby, que é pai de Aurora. "Meu amor, ta linda!!! Bom trabalho e aproveita!!", comentou ele na publicação.

Mas, nem todos internautas foram carinhosos com Cintia e criticaram ela. "Não consigo entender alguém deixar um bêbê recém-nascido para marcar presença no Carnaval", disse uma. Outra seguidora alfinetou: "A mamãe sofrida na folia".

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



A modelo, então, rebateu esses comentários. "Não precisa entender não, amada. Beijo de luz", falou ela em relação ao primeiro. Ao outro, ela disse: "Você está sofrida amada? Eu estou plena e muito feliz. Muita luz e amor para você".