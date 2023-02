Reprodução/ Instagram Neymar e Bruna Biancardi

Nesta quarta-feira (22), Bruna Biancardi postou um momento íntimo com Neymar. A influenciadora digital trocou beijos e carinhos com o jogador de futebol após os dois reataram no início do ano.

A influenciadora postou quatro fotos deles nos stories com emojis de "coração". Além de fazerem cara e bocas para a câmera, os dois trocaram beijos.

Bruna e Neymar terminaram em agosto de 2022 após um ano de reconciliação. No início deste ano, eles voltaram a namorar.

