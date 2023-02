Reprodução/Instagram Duda Nagle relata dificuldade na rotina do casamento com Sabrina Sato

Duda Nagle abriu o jogo sobre a rotina do casamento com Sabrina Sato. Casados desde 2016, o casal tem Zoe, de quatro anos.

O ator contou que a agenda dos artistas acaba atrapalhando e, por isso, é preciso criar um plano para os encontros.





"As coisas são muito misturadas. Essa coisa do fenômeno e da pessoa. O nosso grande problema é a escassez de tempo, temos que contornar isso", disse ele em entrevista a Ronnie Von.

A época de Carnaval é bem complicada, já que a apresentadora se prepara para a maratona Rio e São Paulo. "A gente não sabe o que é dia útil, artista não tem essa. Ainda mais agora que está chegando o Carnaval e a rotina dela está mais intensa".

Para o Carnaval 2023, Sabrina Sato desfilará como Rainha de Bateria na Gaviões da Fiel, em São Paulo, e na Vila Isabel, no Rio de Janeiro.

