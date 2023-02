Reprodução Karoline Lima e Eder Militão

O jogador brasileiro Éder Militão, que atua no clube espanhol Real Madri, desistiu de seguir com o processo movido contra a ex-mulher, a influenciadora Karoline Lima. Em nota enviada ao iG Gente, a equipe jurídica da modelo informa que o pedido foi homologado pelo juiz do caso.

Em outubro de 2022, Karoline Lima foi surpreendida com o processo judicial movido pelo jogador para que a pensão da filha Cecilia, de sete meses, fosse paga no valor de R$ 6 mil. Como argumento, o jogador alegava que a influenciadora estaria usando a causa da pensão para obter beneficio próprio.

A informação da desistência do processo foi divulgada primeiramente pelo perfil Segue A Cami. Confirmado ao iG Gente, a advogada da influenciadora, Gabriella Garcia, revelou que o acordo havia sido realizado no dia 1º de novembro e homologado somente agora.

Na ocasião, Karoline Lima e Éder Militão acordaram sobre a guarda, o valor da pensão, todos os benefícios e as condicionais. Uma das condições era o encerramento do processo do jogador movido contra a ex.

