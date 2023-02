Reprodução Ratinho faz postagem rara ao neto Noah: 'Inspiração da família'

O apresentador Carlos Massa, conhecido como Ratinho, publicou nesta terça-feira (14) uma declaração ao neto Noah no Instagram. A foto rara ilustra o pequeno com o filho do apresentador, Gabriel Massa, e a esposa Bruna Januário, pais do menino.

"Meu neto Noah, cheio de amor. Ele é a inspiração da nossa família", escreveu Ratinho.

Nos comentários, seguidores deixaram mensagens carinhosas para a família. "Cuidem mesmo com muito carinho, ele é uma dádiva de Deus, merece todo amor do mundo", apontou uma internauta. "Filhos e netos são bênçãos", escreveu outro.

Noah tem 4 anos e nasceu com hidrocefalia, doença que afeta a formação neural e o desenvolvimento cerebral. A condição rara faz com que a cabeça aumente de tamanho devido o acumulo de líquidos.