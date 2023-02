Reprodução/ Instagram Luciana Gimenez

Nesta quinta-feira (16), Luciana Gimenez usou as redes sociais para mostrar para os fãs que a recuperação está indo de vento em poupa. A apresentadora sofreu um acidente, enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos, e teve fraturas graves nas pernas.

Luciana Gimenez publicou um vídeo malhando. A apresentadora mostrou que estava fazendo esforço no exercício. Luciana ainda escolheu colocar a música Dias de Luta, Dias de Glória, de Charlie Brown Jr como trilha sonora do momento.

A artista teve que passar por cirurgias e colocou quatro pinos na perna. Pelas redes, Luiana mostrou que se recupera bem, mas que o acidente deixou cicatrizes feias no corpo dela.

