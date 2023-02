Reprodução / Instagram 14.02.2023 Yuri Lima e Iza

Yuri Lima aproveitou o clima do Valentine’s Day, o dia dos namorados norte-americano, nesta terça-feira (14) para se declarar para a cantora Iza. Pelo Instagram, o jogador de futebol fez uma publicação romântica e assumiu o relacionamento com a artista.

“Dona de mim!”, declarou o futebolista na legenda da publicação. Logo em seguida, a cantora comentou “Meu”. Nas imagens, Yuri e Iza aparecem assumidíssimos em clima de namoro. O jogador também adicionou um trecho gravado de um dos shows de Iza.

Leia também Equipe de Iza responde sobre possível affair com jogador de futebol





Também nos comentários, os seguidores parabenizaram o novo casal. “Fofos”, comentou o jogador Bruninho. “Aí que lindos. Felicidades Yuri”, disse a influenciadora Petra.

Os rumores sobre um romance entre a cantora Iza e o jogador de futebol Yuri Lima se fortaleceram após a artista ser apontada pela web como a mulher presente em uma foto misteriosa que o atleta do Mirassol publicou semanas atrás.

