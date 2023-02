Reprodução/Instagram 'Tenho uma rede de apoio maravilhosa', diz Klara Castanho após superação de abuso

Klara Castanho abriu o coração sobre como superou o trauma de sofrer um abuso sexual, que culminou em uma gravidez e entrega do bebê para a adoção após o nascimento, e ao vazamento dessas informações para a imprensa.

A atriz comentou sobre a importância dos familiares e amigos, além de ajuda profissional, em momentos como esse.





"Eu não posso reclamar, eu tenho uma rede de apoio muito maravilhosa, pessoas muito maravilhosas ao meu redor. As pessoas que estão comigo são as que me receberam e me acolheram muito. Eu sempre tive ajuda profissional. Então, foi só agregar ao que estava acontecendo", explicou ela em entrevista ao TV Fama.

Quando as informações foram vazadas na internet, a artista passou por um bom tempo longe das redes sociais. Na entrevista, ela falou sobre a volta. "Eu sou uma mulher de 22 anos que, de uma forma ou de outra, estou entendendo meu lado profissional, e a rede social é uma forma de trabalho – eu sempre encarei com uma forma de trabalho. Retomar isso, é tomar as rédeas de volta da minha forma profissional", concluiu.

