Jennifer Aniston, de 54 anos, e Harry Styles, de 29, estão se conhecendo melhor, segundo o jornal inglês The Mirror. A atriz e o cantor teriam começado a trocar mensagens após ela revelar que tem um crush no ex-One Direction.

Os dois teriam se aproximado depois da calça de Harry rasgar durante uma apresentação dele, em Los Angeles, nos Estados Unidos, quando o cantor estava na frente de Jennifer. Amigos da atriz contaram que o artista cumpre "todos os requisitos" dela.

"Jen tem brincado com os amigos sobre com quem ela ficaria e teve uma conversinha sobre Harry. Ele cumpre todos os requisitos. É bem sucedido, intelectual e mais legal que todos os outros", contou a fonte ao The Mirror, que revelou que os dois estariam trocando mensagens.

Harry também já demonstrou interesse em Jeniffer. Em 2020, no programa "The EllenDeGeneres", o cantor revelou que Jennifer foi seu primeiro crush famoso dele.

