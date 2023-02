Reprodução/Instagram Poliana desabafa sobre confiança em Leonardo após traições

Mais uma vez, Poliana Rocha usou as redes sociais para matar a curiosidade dos seguidores e abrir o coração sobre as traições do marido, Leonardo.

Na caixinha de perguntas, os internautas questionaram a influenciadora sobre a confiança no cantor mesmo após as puladas de cerca.





"Você se importa quando o Léo vai pescar ou algo assim?", perguntou um. "Não! Ele gosta, fica feliz. Isso é o que importa! Não temos garantia de nada nesta vida, então temos que fazer o que gostamos. O que nos realiza e o que nos deixa feliz", garantiu ela.

Em uma pergunta mais direta sobre a confiança, a mãe de Zé Felipe foi sincera. "Confio em mim", disse.

Poliana também respondeu uma fã que elogiou o filho do casal. "Quero casar com um Zé! Não existe homem assim como ele. Pode fazer outro Zé?", pediu.

"Meu filho é muito abençoado. Realmente único. Um ser humano ímpar, de um coração mega generoso. Infelizmente não tive mais filhos e hoje Léo é vasectomizado. Sem chances de mais filhos", contou ela.

