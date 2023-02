Foto: Reprodução/Instagram Cristiana Oliveira se revolta com rumores de morte: 'Fake news absurda'

A atriz Cristiana Oliveira recorreu às redes sociais para desmentir uma fake news que vinha viralizando com o nome da atriz. Cristiana foi alvo de rumores da própria morte e, através das redes sociais, confirmou que está viva e que está passando bem.

Através do Instagram, Cristiana, de 59 anos, expressou revolta com com o falso rumor e fez uma publicação para desmentir a fake news.

"Fake news absurda! Uma revista na Itália anunciou que fui vítima de uma mentira falando que tinha morrido! Tirada de uma matéria escrita no Facebook. Nunca imaginei... Cruzes! Está repreendido.", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Segundo a revista italiana "Star Mag", uma página criada no Facebook chamada "RIP Cristiana Oliveira" teria chamado a atenção de alguns fãs, fazendo com que muitos chegassem a acreditar que a atriz teria morrido.