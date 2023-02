Reprodução/ Instagram Jarbas Homem de Mello, Claudia Raia e o filho Luca

No último sábado (11), nasceu Luca, primeiro filho de Claudia Raia com Jarbas Homem de Mello, na maternidade Pro Matre, em São Paulo. O bebê, que nasceu de cesariana com 48cm e 2,96kg, e a mãe passam bem.

Claudia Raia refletiu sobre o nascimento do terceiro filho. A atriz, de 55 anos, já é mãe de Shopia Raia e Enzo Celulari, filhos dela com o ator Edson Celulari. “Ficar grávida aos 55 anos é totalmente diferente de como foi há 20 anos, assim como foi diferente a gravidez do Enzo e da Sophia. Não é só uma questão física, é mental também. Em 20 anos, mudamos muito, eu amadureci, o mundo mudou…", disse ela.

A artista também disse que com as mudanças desde a última vez que engravidou, se sentiu uma "mãe de primeira viagem": "A vida hoje está muito mais tecnológica, o que dá muitos recursos para acompanhar todos os momentos, desde a barriga e depois de o bebê nascer. É muito impressionante. Tem aplicativo para tudo".









"O que nunca muda é o meu amor pela maternidade. Para mim, é, de fato, meu melhor papel. Estou radiante por poder viver tudo isso mais uma vez e compartilhar essa jornada com Jarbas. Ele já é um pai muito coruja. Estamos todos nas nuvens: eu, Jarbas, Enzo e Sophia!”, concluiu;

Segundo a assessoria da atriz, Jarbas acompanhou tudo de perto e assistiu ao parto dentro da sala de cirurgia. “Não tenho nem palavras para descrever o sentimento que é ver meu filho vir ao mundo. Foi naquele momento que tudo se tornou real. Luca agora está aqui, posso pegar ele no colo, ninar, cantar para ele… É impressionante como tudo muda tão de repente. Estou realmente encantado. Não consigo tirar os olhos dele”, disse o artista, emocionado.

O casal postou registros do nascimento no Instagram. "Luca chegou iluminando a noite de sábado! Ele chegou por aqui no dia 11 de fevereiro, já reivindicando seu espaço. Nós demos passagem. O mundo, desde então, tem um novo colorido para nossa família. Estamos transbordando de felicidade e amor! Bem-vindo, Luca!", escreveram eles.

