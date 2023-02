Reprodução/ Twitter Lexa e Tina

No último doming (12), Lexa, esposa de MC Guimê, se encontrou com Tina, que era aliada do funkeiro no "BBB 23". As duas reproduziram uma dinâmica do reality antes de irem para o Bloco da Lexa em São Paulo.

A cantora e Tina apareceram acorrentadas simulando a dinâmica do início do "BBB 23", que aproximou a ex-sister de MC Guimê. "O encontro veio gente", escreveu a angolana no Twitter.

Depois, as duas seguiram para o bloco pré-carnaval da artista em São Paulo. Tiva subiu no trio e curtiu ao lado de Lexa.





