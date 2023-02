Foto: Reprodução/Instagram Leandra Leal posa nua em fotos e web reage

A atriz Leandra Leal, de 40 anos, surpreendeu os seguidores ao compartilhar, nesta segunda-feira (13), duas fotos tiradas pelas lentes do fotógrafo Guilherme Burgos em que, em uma delas, a atriz aparece nua.

As fotos viralizaram nas redes sociais e amigos, familiares e colegas de trabalho da atriz foram enaltecer as fotos compartilhadas pela atriz, onde ela utilizou os longos cabelos para cobrir algumas partes do corpo, deixando as fotos mais artísticas.

A atriz Taís Araújo não deixou de enaltecer a beleza da amiga nas fotos. "GOSTOSA!!!", comentou ela. Já a atriz Camila Pitanga comentou: "Af Maria! Ele tá o poder!!!! O poder do amor e da beleza!!", comentou a atriz e amiga de Leandra.

Alguns fãs da atriz também deixaram comentários cheios de elogios à atriz. "Mulher real e perfeita pra mim", comentou uma fã. Outro fã rasgou elogios à ídola nos comentários. "Gata demais, musa", escreveu ele.