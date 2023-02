Reprodução/ Twitter Blue Yvy é filha de Jay-Z e Beyoncé

No último domingo (12), Blue Ivy teve um momento "blogueira" antes do show da Rihanna, na final do Super Bowl, em Glendale, no Arizona. Cheia de personalidade, a filha de Jay-Z e de Beyoncé pediu para o pai tirar fotos dela e o momento viralizou na web.

Blue Ivy posou no estádio e logo foi conferir se o pai teria feito um bom trabalho. A cena foi bastante comentada nas redes sociais.

Blue Ivy mandando Jay-Z tirar foto dela no meio do Super Bowl appreciation tweet pic.twitter.com/1OHu1PpGem — melissa (@melmorylane) February 12, 2023

De rapper bilionário a fotógrafo de influencer: conheça JAY-Z pic.twitter.com/kWO9KG43iu — Gabriel (@gabrieldamota) February 12, 2023





Tá, mas e o Jay-Z tirando foto da primogênita? 🥹



pic.twitter.com/FtLVobYFXX — Africanize (@africanize_) February 12, 2023

Jay-Z is an instagram Dad pic.twitter.com/j3ZWfUr31E — Dianna Russini (@diannaESPN) February 12, 2023

No SuperBowl, Jay-Z é apenas um pai comum levando bronca de Blue Ivy porque não fez foto boa. pic.twitter.com/TI5d77Yu0g — Leticia Dornelles (@L_Dornelles) February 13, 2023