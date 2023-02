Reprodução Rihanna no Super Bowl 2023

O show histórico da cantora Rihanna no intervalo do Super Bowl 2023, final do campeonato de futebol americano, que aconteceu neste domingo (12), no Arizona (EUA), está dando o que falar. Além de uma performance cheia de hits, ela mostrou uma novidade ao fãs: um novo bebê vem aí.

Logo após a apresentação, um representante da artista de 34 anos confirmou a nova gestação à revista Rolling Stone e também ao Hollywood Reporter. Internautas especularam a gravidez logo no início do show, quando ela passou a mão na barriga. Em outros momentos, o "barrigão" ressaltado chamaram atenção dos fãs.

GENTE ELA TA GRAVIDA DE NOVO EH REAL ELA TA GRAVIDINHA DE NOVOOOOO! 🤰🏽 🥹🥹 #SuperBowl #Rihanna pic.twitter.com/VaDH8AiU43 — carol figueiredo (@carolfigueiredc) February 13, 2023

Rihanna deu à luz em maio do ano passado. Nem ela e nem o rapper A$AP Rocky revelaram o nome do primeiro filho deles. Com isso, os fãs da cantora batizaram a criança pelo nome de "Baby Fenty", fazendo alusão à marca de cosméticos da artista.



O show

"Bitch Better Have My Money", sucesso da carreira de Rihanna, foi a canção escolhida para abrir o show, que se iniciou em um palco suspenso. Essa foi a primeira apresentação musical pública dela desde o Grammy de 2018, em janeiro daquele ano.

A artista se apresentou com cerca de 280 bailarinos, segundo informações divulgadas pelo site TMZ. "We Found Love", "Rude Boy", "Work", "Only Girl (In the World)" e "Umbrella" também fizeram parte do repertório de 13 minutos.

Um dos momentos mais marcantes foi quando ela incluiu passos de funk durante uma música.

A Rihanna simplesmente meteu um funk no meio do intervalo do SuperBowl, ela é A MAIOR pic.twitter.com/C1SAOJMk9A — Cadelinha Da Del Rey (@cadeIinhadalana) February 13, 2023

Rihanna ainda incluiu improvisos no hit de Kanye West "All of the Lights" e "Run This Town", sua música com West e Jay-Z. O show terminou com a icônica "Diamonds".