Foto: Reprodução/Twitter Blake Lively revela ter dado à luz ao quarto filho com Ryan Reynolds

A atriz Blake Lively pegou a todos de surpresa ao anunciar, através das redes sociais, que já deu a luz ao quarto filho com o ator Ryan Reynolds.

Através do Instagram, neste domingo (12), a atriz publicou uma foto em que já aparece sem o barrigão da gravidez e fez uma brincadeira com o anúncio na legenda da publicação.

"Domingo de Poppy Bowl de 2023. Estive ocupada", brincou ela mostrando um álbum de fotos com vários pratos de comida e fazendo uma referência direta ao Super Bolw.

Na publicação, Blake e Ryan posam ao lado da mãe do ator, Tammy, que está com a família em casa. Nos comentários, muitos fãs e amigos do casal entenderam as referências e deixaram diversas mensagens de apoio ao casal. "Postagem épica por todas as razões!", comentou o criador do filme "Deadpool", Rob Liefeld.

"Post épico. Sei que o bebê já está entre nós. Bom trabalho por manter sua vida privada (o máximo que consegue).", comentou uma fã na publicação.

O casal já têm outros três filhos, sendo Betty, de 3 anos, Inez, de 6 anos e James, de 8 anos. Em uma recente entrevista, Ryan Reynolds falou da relação dos filhos com a notícia da gravidez. "Eles adoram e estão prontos", disse ele.