O ator Alexandre Slaviero foi detido na última quinta-feira (8), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, por porte ilegal de arma. Segundo informações do G1, o ex-galã da Globo foi denunciado por uma garota de programa, que disse que ele estava usando a arma para ameaçá-la. Alexandre foi autuado, prestou esclarecimentos, pagou fiança e responderá o processo em liberdade.

Os policiais foram checar a denúncia, quando o ator apresentou a arma. O artista, então, foi levado para a 42ª DP, no Recreio. Lá, ele foi ouvido e autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Mas, o crime de ameaça não foi registrado já que as versões do ator e da garota se contradiziam.

Alexandre Slaviero ficou conhecido pelo personagem Kiko, em "Malhação". Ele também fez sucesso nas novelas "Ti Ti Ti" e "Duas Caras". Agora, ele é contratato da Record.





