Reprodução/ Twitter Mari Fernadez cai em show de Anitta

Na último sábado (11), aconteceu mais um show dos Ensaios da Anitta, Memorial da América Latina, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. A cantora convidou Mari Fernandez para cantar com ela. Na apresentação, Mari acabou levando um tombo.

Anitta não se segurou e riu da situação. A cantora também mostrou bom-humor e foi levantada pela anfitriã e pela equipe da produção.

O público, no entanto, gravou o momento e publicou nas redes sociais.

a mari fernandez caindo no palco no ensaio da anitta, a conexão dela falhou pic.twitter.com/L3eMIehWyn — 𝖈𝖆𝖚𝖋 (@caufftuitta) February 11, 2023

