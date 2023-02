Reprodução Lucas Souza muda o visual

Lucas Souza, mais conhecido como ex-marido de Jojo Todynho, resolveu mudar o visual neste sábado (11) para curtir o Carnaval. O ex-militar platinou os cabelos em um salão no Rio de Janeiro e compartilhou o resultado em seu Instagram. "Eu nunca podia fazer nada por causa do exército", disse Lucas.

Lucas está em meio a polêmicas com a ex-mulher, Jojo Todynho. Na sexta (10), o ex-militar acusou a cantora de traí-lo diversas vezes, inclusive com o segurança do ex-vereador cassado Gabriel Monteiro, que está preso no Rio de Janeiro, acusado de estupro contra uma jovem em uma boate, e de ser agressiva.

Jojo e Lucas: intrigas, ciúmes... Dá para ter um término saudável?

Jojo rebateu o ex-marido . "Lucas, tudo e qualquer coisa que eu falei sobre você, tenho como provar. Não vim blefar na internet. Você é safado, pilantra, '171', descarado, mentiroso. Você está achando, porque não sei em que mundo você vive, que tu está bonito na foto. Você está feio na foto, mentindo na cara de pau. Pode colocar como ameaça, vem pro Rio de Janeiro, que eu vou te dar um pau de madeira, eu vou te meter a porrada", disse ela.