João Guilherme participou do podcast "Match o Bigodin", e relembrou de situações curiosas que já passou em cena, como o primeiro beijo técnico e quando teve "tesão" durante uma gravação. O ator também relembrou trabalhos que fez com ex-namoradas.

Sem dar muitos detalhes, João Guilherme afirmou que já sentiu tesão gravadno uma cena. Em seguida, ela contou como foi a primeira vez que teve gravar uma cena com beijo técnico, sem a língua:

"Quando você está ali beijando... Eu não consigo ficar com a minha cabeça... No meu primeiro beijo técnico achei muito difícil, porque fiquei pensando 'se eu meter a língua, pegando muito uma mão aqui'".

O ator também relatou que uma ex-namorada sentia ciúmes das cenas de beijo que ele fazia. O ator, no entanto, não revelou qual.

