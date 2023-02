Reprodução / Instagram Filipe Ret, MC Daniel e Victtória ao fundo

Depois de ter um relacionamento de verão com Anitta, o rapper Filipe Ret já tem uma nova acompanhante na noite carioca. Ret compareceu ao aniversário de 19 anos de MC Maneirinho ao lado da tiktoker Victória Medeiros.

Embora não tenham posado juntos na festa de aniversário, ela apareceu em fotos compartilhadas por convidados do evento. Em um registro de MC Daniel com Ret, ela aparece sentada ao fundo, olhando o celular. Ela também surgiu em um clique feito por uma fã com Filipe durante a festa.





Victtória, com 21 anos, é originária de Goiânia. Ela se tornou um fenômeno nas redes sociais com fotos e danças sensuais. Rapidamente, sua popularidade cresceu e hoje ela é seguida por 3 milhões de pessoas no Instagram e 8 milhões no TikTok.

A tiktoker é conhecida por muitos famosos, incluindo Vinicius Jr., Richarlison, Gabriel Medina e Filipe Ret. Além disso, ela também já ganhou fama por ser muito parecida com filha de Gloria Pires e Orlando Morais, Antônia Morais.

