Reprodução/ Instagram Luciana Gimenez mostra cicatrizes após acidente

Na última segunda-feira (6), Luciana Gimenez usou os stories, do Instagram, para mostrar as cicatrizes da perna após o acidente enquanto esquiava em Aspen (EUA).

A apresentadora fraturou a perna esquerda em quatro lugares, passou por cirurgias e precisou colocar pinos na região. "Perna cheia de cicatriz, agora?", disse ela no vídeo.

Luciana ainda mostrou que tem usado muletas para se locomover enquanto se recupera. Dias atrás, a apresentadora desabafou sobre a dor "às vezes insuportável".

