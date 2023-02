Foto: Reprodução/Twitter Zinho faz tatuagem em homenagem a Mirella Santos e dividiu opiniões

O surfista Gabriel Farias, conhecido pelos fãs por Zinho, divulgou nas redes sociais nesta sexta-feira (3), uma tatuagem que fez em homenagem a esposa, a influenciadora Mirella Santos.

Zinho compartilhou nos stories do Instagram a reação de Mirella ao ver a tatuagem na perna do amado e ao perceber que era o rosto da influenciadora tatuado, Mirella custou a acreditar que era de verdade.

"Isso é de mentira, Gabriel", disse Mirella ainda sem acreditar na prova de amor do marido. Zinho logo entrou na brincadeira e afirmou que a tatuagem era falsa e mostrou a foto de Mirella que usou como inspiração para o desenho.

Após passar a mão por diversas vezes, Mirella aceitou que a tatuagem era verdadeira e pediu para ver a foto novamente para comparar com o desenho feito na perna do surfista. Através dos stories, Mirella mostrou a homenagem feita pelo marido e se mostrou ainda não acreditar no que ele havia feito. "Zinho fez minha caricatura, meu Deus", escreveu ela nos stories.

O ato de amor de Zinho para Mirella não agradou muitos internautas nas redes sociais, muitos que já não gostavam do surfistas por rumores de que Zinho apoiava o ex-Presidente da República Jair Bolsonaro, aproveitaram para criticar mais uma vez ele e algumas críticas acabaram sendo feitas para Mirella. "Mirella perdeu o carisma", escreveu uma internauta.

"Acho engraçado que ele não dar suporte nenhum p mi, ela literalmente ta tomando conta de tudo sozinha, e ele fica nessa de amar não sei que tipo amor é esse, além de tudo ter várias atitudes machistas né", escreveu outro internauta.

mirella perdeu o carisma pt — fefe 📖: corte de espinhos e rosas (@beylpss) February 3, 2023

Pra que fazer tatuagem não é mesmo, se pode deixar ela sozinha em casa fazendo toda a mudança enquanto ele estava jogando vôlei na praia, que hipocrisia. Meu santo não bateu com o dele — Gust (@tudo_criticando) February 3, 2023

adianta nada tatuar e nem serve pra desentupir a privada do banheiro que ele mesmo entupiu, deixando ela mais uma vez fazer tudo kk — Hai - mood fofoca BBB (@hailannysouza) February 3, 2023