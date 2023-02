Reprodução/Instagram Após internação, Bianca Andrade recebe alta hospitalar

Bianca Andrade recebeu alta nesta quarta-feira (8) após ficar internada com crise de amigdalite .

Pelos Stories do Instagram, a influenciadora compartilhou uma foto em casa e celebrou a saída do hospital.





"Recebi alta e já estou em casa! Como é bom", escreveu ela na legenda.

A empresária contou aos seguidores que ficou no hospital porque a crise afetou os seus rins e, por isso, precisou tomar remédios na veia.

Segundo ela, essa não foi a primeira vez em que passou por isso. Sempre que a crise está para acontecer, ela percebe e se prepara.

