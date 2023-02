Foto: Reprodução/Instagram Leonardo DiCaprio é criticado por novo affair de 19 anos

O ator Leonardo DiCaprio está sendo alvo de diversas críticas nas redes sociais, após aumentarem os rumores de que o ator, de 48 anos, estaria tendo um affair com a modelo israelense Eden Polani, de 19 anos.

Muitos internautas citam o fato de a modelo ser muito mais nova do que o lançamento do grande sucesso da carreira de DiCaprio, o filme "Titanic", já que o filme completa este ano 25 anos da estreia. Outros apontam que a modelo é tão jovem, que o ensino médio dela foi interrompido pela pandemia de Covid-19.

"A nova namorada de Leonardo DiCaprio nem tinha nascido quando o Titanic foi lançado", escreveu um internauta. Seguido de outro que ressaltou o fato de que quando Kate Winslet ganhou o Oscar por "Titanic" ela já era mais velha que a atual namorada de DiCaprio. "Kate Winslet tinha 22 anos quando foi indicada ao Oscar por Titanic. Que é 3 anos mais velha que a atual namorada de Leonardo DiCaprio", escreveu ele.

O assunto viralizou nas redes sociais, tendo até pessoas que ironizaram a luta pelo cuidado do meio ambiente de Leonardo DiCaprio. "Leonardo DiCaprio só se procura com as mudanças climáticas porque ele quer deixar um mundo melhor para as suas namoradas", brincou um internauta.

sério mano o DiCaprio tem idade pra ser o pai dela e eu falo isso pq eu tenho 19 anos e meu pai é mais novo que o DiCaprio skfkekkr https://t.co/09hmKjH2V1 — habibs loves sapato I| (@mawingrly) February 7, 2023

dizem q a idade da mulher q o cara tá se relacionando é a idade mental dele, se for assim o cérebro do Leo DiCaprio tá encruando — She's morphine (@jesuisavampire) February 7, 2023

Coisas que eu aprendi hoje:

quando a nova namorada do Leonardo DiCaprio nasceu, o DiCaprio tinha 29 anos e o filme 'Shrek 2' nem tinha sido lançado ainda pic.twitter.com/qKiF25ivOS — Wellington Oliveira (@well_author) February 7, 2023