Foto: Reprodução/Instagram Lexa aproveita minutos de folga na piscina

A cantora Lexa deu início a agenda de Carnaval e aproveitou um pequeno momento de folga, sendo mais exatos 15 minutos de folga, para registrar o momento com os fãs.

"Minha folga na piscina só durou 15 minutos e eu precisava registrar (risos). 'Bora' trabalhar", escreveu Lexa na legenda da publicação. Além de uma rotina de shows, a cantora segue acompanhado a participação do marido, Mc Guimê, no "BBB23".

Neste domingo (5), a cantora apresentou o primeiro bloco de carnaval da carreira, no Rio de Janeiro. A cantora cantou diversos hits da carreira e com a presença de convidados especiais como Jojo Todynho e o cantor Thiago Pantaleão.

Durante o bloco, Lexa brincou com a falta que faz com o marido dentro do reality e brinca com o público presente na festa. "Com Guimê no BBB. Tô numa seca, meus queridos. Tirem o atraso por mim", brincou ela.

A cantora ainda desfilará na Sapucai, como rainha de bateria da Unidos da Tijuca. Ela tem se dedicado aos ensaios e, há algumas semanas, saiu do evento com o pé sangrando. Wenny Isa, 13, irmã da cantora, também será rainha de bateria neste ano. A adolescente desfila pela Unidos de Bangu.