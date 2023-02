Foto: Reprodução/MTV Manu Gavassi, Zé Felipe e mais: confira os lançamentos musicas da semana

Fevereiro finalmente começou e chegou cheio de diversos lançamentos musicais para não deixar ninguém parado no Carnaval 2023. Do pop ao axé, o mês começa com as apostas dos artistas para a folia.

Marcos & Belutti ft João Gomes - Saudade Digitando

Completando 15 anos de carreira, a dupla Marcos & Belutti deu início aos trabalhos de 2023 ao lado do cantor João Gomes, um dos principais nomes da música brasileira atualmente, na faixa "Saudade Digitando". O single está disponível em todas as plataformas de streaming e ganhou um videoclipe no YouTube, um combo completo para os fãs. A música faz parte do novo projeto da dupla sertaneja intitulado "Quebra-Cabeça", que ainda não possui data de lançamento anunciada.

Guilherme & Santiago ft Marília Mendonça - Se ele soubesse

No dia 25 de outubro de 2021, a cantora Marília Mendonça fez uma viagem especial até Goiânia para gravar uma participação no DVD da dupla Guilherme & Santiago. A faixa "Se ele soubesse" foi registrada apenas 11 dias antes do acidente que traria a morte da cantora, que deixou o país completamente abalado. A música ficou guardada até que finalmente ganhou o momento de ser lançada ao mundo, e junto dela veio um videoclipe especial para esquentar o coração de todos os fãs que sentem falta de Marília cantando.

Zé Felipe - Facilita Aí

E Zé Felipe entrou em fevereiro com tudo trazendo aquela que promete ser a aposta do carnaval de 2023. A faixa "Facilita aí" veio acompanhada de um videoclipe para deixar todos os solteiros do Brasil com mais vontade de namorar. No videoclipe, Zé Felipe e a esposa Virgínia aparecem curtindo um dia ensolarado na praia e tudo aquilo que o verão brasileiro pode oferecer. Além de tudo, a música não poderia ser lançada sem o elemento principal, marca registrada do cantor, a coreografia para o TikTok, liderada por Virginia.

Teto, WIU ft Matuê - Flow Espacial

Essa parceria veio e com uma estreia de milhões, literalmente. A faixa "Flow Espacial" é a terceira parceria entre Matuê, Teto e WIU e rendeu ao trio até um recorde no Spotify Brasil. Com um milhão de reproduções, apenas nas primeiras 24 horas, e um lugar no top 3, a faixa se tornou a maior estreia de uma parceria do Hip-Hop/Rap nacional na história do Spotify. O videoclipe de “Flow Espacial” apresenta uma viagem psicodélica com uma junção de cores e luzes. Apostando em uma estética de colagens digitais modernas e elementos dos anos 90, o videoclipe mostra o trio completamente nu enquanto canta o single.

Carol Biazin - Reversa

Lançado nesta quarta-feira (1), o álbum "Reversa" da cantora Carol Biazin vem estruturado em três atos que contam, de forma não cronológica, os estágios da paixão. O "Ato I" mostra o início de uma relação amorosa, entregue ao sentimento de êxtase com paixão. O "Ato II" conta como é aprofundado este sentimento com momentos menos românticos, já o "Ato III" acontece após a desilusão amorosa e fala da reconquista do amor-próprio.



Lagum - Olha Bela

Dando continuidade aos projetos de 2023, a banda Lagum lançou nesta sexta-feira (3) a faixa "Olha Bela". A música traz a vibe de calmaria em um lindo dia na praia, marca registrada em diversos trabalhos do grupo. O vocalista da banda, Pedro Calais, conta que esta faixa é uma lembrança clara de como eram as músicas lançadas no início da banda. O single já veio acompanhado de um videoclipe lançado no canal do YouTube.

Ellie Goulding - Like a Saviour

Iniciando a contagem regressiva para o novo álbum, "Higher Than Heaven", Ellie Goulding lança o single "Like a Saviour", dando um gostinho aos fãs de como será a estética musical do próximo álbum. A música traz uma temática inspirada nos anos 80, e na letra Ellie canta sobre encontrar o amor enquanto se recupera de uma fase sombria da vida. A música traz uma ligação com o novo álbum da cantora, que está com data de lançamento marcada para 24 de março. Ellie conta que o álbum fala de "estar apaixonadamente apaixonado. Mas é uma hiperforma do amor, quase como um sentimento induzido por drogas. Parece quase artificial e há potencial para um acidente."

Calcinha Preta - Volume 30 - Ep.02

Comemorando os 30 anos de carreira, o grupo Calcinha Preta lançou, nesta sexta-feira (3), a segunda parte do projeto "Volume 30". O DVD completo deste projeto terá 14 faixa, sendo 11 delas inéditas e 3 regravações, entre elas as faixas "Versos e promessas", "Sem explicação" e "Ainda Te Amo", onde há homenagem para a cantora Paulinha Abelha, que morreu em fevereiro de 2022 após uma infecção no sistema nervoso.

Ara Ketu - Faz um brinde pra mim

A banda Ara Ketu lançou nesta sexta-feira (3) a faixa "Faz um brinde pra mim", nova aposta da banda para o carnaval de 2023. O novo single veio acompanhado de um videoclipe gravado em Salvador, na Bahia, com fortes referências à festa que retorna com toda força às ruas do Brasil. O single tem tudo aquilo que o brasileiro gosta: refrão chiclete e a boa essência do carnaval.

Manu Gavassi - Acústico MTV Manu Gavassi canta Fruto Proibido

O tão aguardado "Acústico MTV" com Manu Gavassi veio com tudo. Manu faz uma aventura pelo álbum "Fruto Proibido" da cantora Rita Lee, lançado originalmente em 1975. No especial, Manu divide palco com grandes nomes da música como Liniker, Lucas Silveira e Tim Bernardes, além de contar com uma banda completamente de mulheres. O álbum, além de ser lançado nas plataformas de streaming, ganhou um audiovisual completo pela MTV e Paramount+.