O Ministério Público Federal da Paraíba fez um pedido de prisão e multa por crime de racismo do apresentador Sikêra Júnior. Ele proferiu falas misóginas e racistas a uma jovem negra. A informação foi confirmada pelo iG Gente.

Sikêra Júnior comentou sobre o caso nas redes sociais. sociais."Ditadura digital", escreveu o atual apresentador do "Alerta Nacional".

Em 2018, Sikêra Júnior chamou uma jovem negra de "vagabunda", "preguiçosa" e "venta de jumenta" durante o "Cidade em Ação", da TV Arapuã, afiliada da RedeTV! na Paraíba. Além disso, ao ver que a vítima não estava de unhas pintadas, afirmou que "mulher que não pinta a unha é sebosa".

O órgão afirma que, na ocasião, "o réu proferiu falas racistas, disseminando, em tom agressivo, humilhações generalizadas contra o sexo feminino e, também, mais especificamente, ofensas injuriosas raciais".

O iG Gente entrou en contato com a assessoria de imprensa de Sikêra Júnior que não quis comentar o caso.

O apresentador já esteve envolvido em outras polêmicas quando foi acusado de proferir falas homofóbicas e negacionistas. Em março de 2020, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas (SJP-AM) publicou uma nota de repúdio contra ele.





