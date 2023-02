Reprodução/ Instagram Maria Guilhermina é filha do ator Juliano Cazarré

Letícia Cazarré, esposa de Juliano Cazarré, usou as redes sociais para mostrar a estrutura que o casal teve que montar para continuar tratando a caçula, Maria Guilhermina. A bebê nasceu em junho de 2022 com cardiopatia congênita rara e ficou internada por sete meses. Após receber alta, no último fim se semana, a pequema está em casa ao lado da família.

Maria Guilhermina foi acometida pela Anomalia de Ebstein, e, para tratá-la, teve que passar por internações na UTI e cirurgias. No quarto da bebê, há aparelhos, e cilindros de oxigênio para que pequena se recupere em casa.

Além da menina, o casal tem Vicente, de 12 anos, Inácio, de 9, Gaspar, de 3 anos, e Maria Madalena, de 2. Juliano Cazarré está em uma viagem com os dois meninos por Israel. Ele visitaram pontos turísticos e locais tidos como sagrados no país.