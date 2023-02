Foto: Reprodução/Instagram Luana Piovani e Scooby brigam na Justiça pelos filhos

Nesta terça-feira (31), Luana Piovani usou as redes sociais para expor uma ex-funcionária dela e de Scooby. A atriz disse que ofereceu um suporte mais que necessário para mulher e a criticou por assumir o lado do surfista na briga contra a artista.

“Eu vivi com vocês dois aí, estive assistindo tudo ao vivo agora, convivendo com ambos e só posso dizer que estou do seu lado [Pedro Scooby], do lado da verdade! Vai ficar tudo bem, dá um beijo nos meus carrapatinhos!”, disse a ex-funcionária no Instagram. O print do comentário foi publicado por Piovani.

Em seguida, a atriz pontuou que a professora de yoga encontrou um bom suporte na casa de Piovani:"E a professora de ioga e pedagoga, que trabalhou na minha casa 2 meses, os quais era combinado dormir em na minha casa apenas 15 dias por mês, mas claro, achou bom usufruir da casa confortável , bem localizada e sem custo, óbvio, e ficou o tempo todo".

A artista, então, falou do apoio emocional que deu à ex-funcionária."Pediu adiantamento, dei, encontrei chorando, ofereci abraço, aceitou. Pediu pra fazer um extra pro genitor (que se estabelece através das minhas relações muitas vezes), EU DEIXEI!!", completou ela.

"Aí peço um favor, porque o Latinha não podia ficar sozinho (ele late muito e chamam a polícia), peço pra ela dormir em casa num dos dias que ela não precisaria dormir. Claro que não ia abrir mão da vida irada, né ($ extra, aparecer em stories, jantinha em restaurante caro, enquanto o corre aqui em casa era duro, afinal chego 20h em casa). Ela não só não veio, como sem autorização, ligou pro passeador do Latinha, pediu para buscã-lo e mandou me apresentar a conta", expôs Piovani.