Reprodução/YouTube- 1/2/2023 Maira Bullos

O clima do reencontro de "Casamento às Cegas 2" foi pesado. Maíra Bullos e Guilherme Martins brigaram na frente de Klebber Toledo e Camila Queiroz numa espécie de "lavagem de roupa suja".



A participante entregou que Guilherme não tinha desejo sexual nela durante o experimento amoroso e ainda expôs uma armação do ex. Segundo Maíra, Guilherme entrou no "Casamento às Cegas 2" namorando outra mulher. "Guilherme saiu de uma sessão com a psicóloga e disse que não tinha atração sexual por mim. Foi a pior coisa que ouvi de um homem na vida. E ali eu falei que não queria continuar", apontou Maíra.





Guilherme afirmou que se violou para tentar seguir ao lado da ruiva. "A partir do momento que prometi, tento ir até o final. Eu me violei com uma promessa que não era real comigo. Estava tentando buscar onde estava nossa paixão. Estava tentando encontrar química", comentou Gui.



Klebber Toledo perguntou sobre o tesão de Guilherme por Maíra e ele desconversou. O reencontro virou uma confusão maior quando Maíra sinalizou aos apresentadores que descobriu, por Flávia e Richard, que Guilherme entrou no programa com outra pessoa fora.

"Doeu muito sair no programa e descobrir que a menina que eu pegava mandando mensagem para ele [Gui] era uma pessoa que ele estava (...) Isso entrou em nosso relacionamento, eu tinha direito de saber", disse Maíra, interrompida por Guilherme.

Irritado, Gui pediu para Maíra não envolver a atual namorada no reality e Klebber Toledo o cortou. O apresentador afirmou que a identidade da moça seria preservada e Maíra seguiu o desabafo. "Como isso não interfere? Eu via você olhando o Instagram dela. Acabou o reality e você estava com ela em Curitiba (...) Eu te colocava no pedestal, mas, acima de tudo, considerava amigo. Saí daqui e descobri que estava acontecendo algo paralelo. Até agora você estava falando que o problema era eu", finalizou Maíra.