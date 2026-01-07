Rafael Neddermeyer/LIGASP Sambódromo do Anhembi

As 32 escolas de samba de São Paulo com filiação à Liga-SP começaram os ensaios técnicos para o Carnaval deste ano. O primeiro dia de ensaios é neste sábado (10), no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital paulista. Ao todo, serão 50 ensaios em quatro finais de semana.

Os ensaios servem para que as escolas testem o tempo dos desfiles, a quantidade de pessoas por alas e se o samba-enredo acompanha de forma harmônica o espetáculo. Cada escola terá entre 55 e 65 minutos para utilizar a passarela no dia dos desfiles oficiais. O público pode acompanhar os ensaios gratuitamente.

Os desfiles oficiais do Carnaval iniciam no dia 7/2, com o Grupo de Acesso II. Depois, o Grupo Especial, a elite do samba paulista, desfila nos dias 13/2 e 14/2. No domingo, dia 15/2, é a vez do Grupo de Acesso I. E, para fechar a temporada, as cinco escolas melhor colocadas voltam ao Sambódromo no sábado, 21/2, para o desfile das campeãs.

Cronograma de ensaios técnicos

Confira o dia em que sua escola do coração realiza o ensaio técnico, pra você acompanhar de pertinho e com samba no pé!

Sábado (10/1)

17h30 – Imperatriz da Pauliceia

18h30 – Unidos de Vila Maria

19h30 – Mocidade Alegre

20h35 – Acadêmicos do Tucuruvi

21h40 – Camisa Verde e Branco

22h45 – Nenê de Vila Matilde

Domingo (11/1)

17h30 – X-9 Paulistana

18h30 – Unidos de São Lucas

19h30 – Independente Tricolor

20h35 – Imperador do Ipiranga

21h40 – Amizade Zona Leste

Sexta-feira (16/1)

20h30 – Uirapuru da Mooca

21h30 – Mancha Verde

22h35 – Império de Casa Verde

Sábado (17/1)

17h30 – Dom Bosco de Itaquera

18h30 – Barroca Zona Sul

19h30 – Águia de Ouro

20h35 – Rosas de Ouro

21h40 – Tom Maior

22h45 – Gaviões da Fiel

Domingo (18/1)

17h30 – Primeira da Cidade Líder

18h30 – Colorado do Brás

19h30 – Dragões da Real

20h35 – Estrela do Terceiro Milênio

21h40 – Camisa 12

Sexta-feira (23/1)

20h30 – Morro da Casa Verde

21h30 – Vai-Vai

22h35 – Mocidade Unida da Mooca

Sábado (24/1)

17h30 – Unidos do Peruche

18h30 – Unidos de Vila Maria

19h30 – Nenê de Vila Matilde

20h35 – Mocidade Alegre

21h40 – Gaviões da Fiel

22h45 – Barroca Zona Sul

Domingo (25/1)

17h30 – Acadêmicos do Tatuapé

18h30 – Pérola Negra

19h30 – Acadêmicos do Tucuruvi

20h35 – Independente Tricolor

21h40 – Camisa 12

Sexta-feira (30/1)

20h30 – Torcida Jovem

21h30 – Dom Bosco de Itaquera

22h35 – Vai-Vai

Sábado (31/1)

17h30 – Camisa Verde e Branco

18h30 – Mancha Verde

19h30 – Águia de Ouro

20h35 – Estrela do Terceiro Milênio

21h40 – Rosas de Ouro

22h45 – Mocidade Unida da Mooca

Domingo (1/2)

17h30 – Tom Maior

18h30 – Colorado do Brás

19h30 – Acadêmicos do Tatuapé

20h35 – Dragões do Real

21h40 – Império de Casa Verde