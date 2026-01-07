As 32 escolas de samba de São Paulo com filiação à Liga-SP começaram os ensaios técnicos para o Carnaval deste ano. O primeiro dia de ensaios é neste sábado (10), no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital paulista. Ao todo, serão 50 ensaios em quatro finais de semana.
Os ensaios servem para que as escolas testem o tempo dos desfiles, a quantidade de pessoas por alas e se o samba-enredo acompanha de forma harmônica o espetáculo. Cada escola terá entre 55 e 65 minutos para utilizar a passarela no dia dos desfiles oficiais. O público pode acompanhar os ensaios gratuitamente.
Os desfiles oficiais do Carnaval iniciam no dia 7/2, com o Grupo de Acesso II. Depois, o Grupo Especial, a elite do samba paulista, desfila nos dias 13/2 e 14/2. No domingo, dia 15/2, é a vez do Grupo de Acesso I. E, para fechar a temporada, as cinco escolas melhor colocadas voltam ao Sambódromo no sábado, 21/2, para o desfile das campeãs.
Cronograma de ensaios técnicos
Confira o dia em que sua escola do coração realiza o ensaio técnico, pra você acompanhar de pertinho e com samba no pé!
Sábado (10/1)
17h30 – Imperatriz da Pauliceia
18h30 – Unidos de Vila Maria
19h30 – Mocidade Alegre
20h35 – Acadêmicos do Tucuruvi
21h40 – Camisa Verde e Branco
22h45 – Nenê de Vila Matilde
Domingo (11/1)
17h30 – X-9 Paulistana
18h30 – Unidos de São Lucas
19h30 – Independente Tricolor
20h35 – Imperador do Ipiranga
21h40 – Amizade Zona Leste
Sexta-feira (16/1)
20h30 – Uirapuru da Mooca
21h30 – Mancha Verde
22h35 – Império de Casa Verde
Sábado (17/1)
17h30 – Dom Bosco de Itaquera
18h30 – Barroca Zona Sul
19h30 – Águia de Ouro
20h35 – Rosas de Ouro
21h40 – Tom Maior
22h45 – Gaviões da Fiel
Domingo (18/1)
17h30 – Primeira da Cidade Líder
18h30 – Colorado do Brás
19h30 – Dragões da Real
20h35 – Estrela do Terceiro Milênio
21h40 – Camisa 12
Sexta-feira (23/1)
20h30 – Morro da Casa Verde
21h30 – Vai-Vai
22h35 – Mocidade Unida da Mooca
Sábado (24/1)
17h30 – Unidos do Peruche
18h30 – Unidos de Vila Maria
19h30 – Nenê de Vila Matilde
20h35 – Mocidade Alegre
21h40 – Gaviões da Fiel
22h45 – Barroca Zona Sul
Domingo (25/1)
17h30 – Acadêmicos do Tatuapé
18h30 – Pérola Negra
19h30 – Acadêmicos do Tucuruvi
20h35 – Independente Tricolor
21h40 – Camisa 12
Sexta-feira (30/1)
20h30 – Torcida Jovem
21h30 – Dom Bosco de Itaquera
22h35 – Vai-Vai
Sábado (31/1)
17h30 – Camisa Verde e Branco
18h30 – Mancha Verde
19h30 – Águia de Ouro
20h35 – Estrela do Terceiro Milênio
21h40 – Rosas de Ouro
22h45 – Mocidade Unida da Mooca
Domingo (1/2)
17h30 – Tom Maior
18h30 – Colorado do Brás
19h30 – Acadêmicos do Tatuapé
20h35 – Dragões do Real
21h40 – Império de Casa Verde