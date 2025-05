Reprodução Record TV Dhomini no 'Power Couple'

Na última quinta-feira (22), Rafa Brites e Felipe Andreoli se posicionaram contra o episódio protagonizado por Dhomini na formação da última D.R do "Power Couple". O casal de apresentadores repudiou o comportamento do participante e aproveitou para fazer uma represália coletiva aos demais competidores.

"Gente, ontem, os ânimos se exaltaram na formação da nossa D.R. E o que a gente viu não foi legal, tá? Por isso, gente, eu vou pedir em meu nome, no do Felipe [Andreoli], da produção, de todo mundo que ama o Power, tomem cuidado para não cruzar nenhum limite do jogo", disse Rafa.

Saiba o que ocorreu

Na última quarta-feira (21), ao longo da formação de D.R., Dhomini foi retirado da sede depois de perder o controle em uma discussão com Caroline. Na ocasião, ele gritou com a oponente e a xingou.





O surto, que ocorreu durante o programa ao vivo, fez com que Rafa Brites e Felipe Andreoli interrompessem a programação e chamassem intervalos comerciais.

Dhomini saiu da sede e recebeu atendimento médico, conforme explicado por Brites quando a atração retornou ao ar. Parte dos espectadores pediram a expulsão dele por conta do comportamento, mas a Record TV optou por mantê-lo no elenco.