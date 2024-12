Reprodução/Instagram Rafa Brites

Rafa Brites revelou os motivos que a levaram a deixar a Globo em 2019. Durante uma entrevista, a jornalista detalhou que muitos a tacharam de "louca" pela decisão. Após anos longe televisão, agora ela se prepara para retornar à TV em 2025, como apresentadora do Power Couple Brasil, na Record, ao lado do marido Felipe Andreoli.

Durante a conversa no PodDelas, Rafa Brites destacou que a decisão foi tomada principalmente devido à gravidez do primogênito. "Todo mundo me achou louca. Na época em que eu estava no auge na Globo fazendo o Mais Você e o Superstar, eu falei: 'Nossa, gente, só não posso engravidar agora, porque estou com muita coisa. Vou parar a pílula e colocar o DIU'. Aí veio o Rocco, maravilhoso. Tinha que ser ele, tinha que ser assim!", relembrou.

A apresentadora também destacou como a maternidade transformou sua trajetória na comunicação, abrindo novas oportunidades. "Aí veio a internet. Quando fui mãe, tenho muito orgulho de dizer que fui uma das primeiras figuras da internet, principalmente conectando TV e internet, a falar de maternidade de uma maneira diferente. Nessa época era muito romantizado", explicou.

Rafa Brites iniciou a carreira televisiva em 2011, na Mix TV, antes de ser contratada pela Globo em 2014. Na emissora, participou de programas como o "Mais Você", de Ana Maria Braga, e o "Superstar". Em 2019, Rafa decidiu sair da Globo após integrar o elenco do "Vídeo Show".