Reprodução Graham 'Dingo' Dinkelman tinha centenas de milhares de seguidores nas redes sociais

Graham 'Dingo' Dinkelman , um popular youtuber da África do Sul por causa de seus vídeos sobre natureza selvagem, morreu no último final de semana após complicações de um ataque de cobra . Ele ganhou o apelido de ' Steve Irwin da África do Sul' , em referência ao naturalista australiano conhecido como Caçador de Crocodilos e que morreu em 2006 atingido no peito pelo ferrão de uma arraia jamanta.

Ele foi picado pela cobra há cerca de um mês e entrou em choque anafilático . A esposa dele, Kirsty, confirmou a triste notícia da morte. Dingo estava em coma induzido e foi colocado sob sedativos pesados uma unidade de tratamento intensivo.

"Dingo lutou muito durante esse período muito difícil. Sabemos que ele estava lutando para estar aqui conosco e somos muito gratos por isso. Infelizmente, apesar de sua força e resiliência, meu amado marido faleceu em paz hoje, cercado por sua família", afirmou a esposa.

Ele foi apelidado de Steve Irwin da África do Sul em um artigo de 2022 e acumulou uma enorme base de fãs do mundo todo graças aos seus vídeos. As informações são do Daily Mirror.