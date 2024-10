Reprodução Camas com lençóis e cobertores na cor rosa chamaram a atenção dos internautas

A socialite Paris Hilton deu uma pequena amostra da vida de luxo que leva ao postar fotos e vídeos em sua conta no Instagram do seu jato particular , apelidado de “ Sliv Air ”, durante uma viagem de Los Angeles a Nova York no último final de semana.

A herdeira da famosa cadeia de hotéis de mesmo nome filmou uma rápida visita à opulenta cabine principal do avião, que conta com três camas, assentos de couro macio com apoios para os pés e muita decoração rosa .

Em outro ambiente do aparelho, uma grande área de estar exibia elegantes painéis de madeira marrom, bem como um extenso bufê com uma impressionante variedade de guloseimas, como sacos de batatas fritas, uma tábua de queijos e vegetais fatiados. Outra cama também foi colocada de frente para uma grande tela de TV montada na parede.

Um terceiro cômodo no aparelho totalmente remodelado abriga uma luxuosa cozinha , que inclui forno de micro-ondas cromado de última geração, bancadas de mármore simples e muitos armários de madeira escura e brilhante com iluminação embutida.

Um grande buquê de flores vermelhas iluminava o espaço que levava à entrada do banheiro, cabine e saída.

Não bastasse a ostentação com o seu jatinho particular, Hilton desembarcou em Nova York e, pouco depois, começou a exibir seu apartamento nada modesto em Manhattan. “Acabei de pousar de volta em Nova York. Estou animada de voltar para casa”, disse, em um dos vídeos postados.

As informações são do portal Page Six.