Reprodução/Instagram Bia Miranda é criticada por sair da maternidade mostrando a barriga

Bia Miranda foi alvo de críticas nesta sexta-feira (7) ao mostrar a barriga dois dias após o nascimento do primeiro filho, Kaleb . A influenciadora decidiu compartilhar os primeiros momentos como mãe, mas precisou lidar com os comentários maldosos.

Nos Stories do Instagram, a ex-A Fazenda exibiu o look escolhido para deixar a maternidade com o herdeiro e o companheiro, DJ Buarque. Para a ocasião, ela apostou em um top branco e uma calça de moletom no mesmo tom.

No vídeo, a neta de Gretchen comentou a perda imediata da barriga. "Na hora que eu tive, diminuiu bastante. Na hora deu pra ver que murchou. O umbigo ainda está pra fora. Estou usando fralda, porque sai bastante sangue. O umbigo está para fora, mas já, já está normal", disse ela.

Mais tarde, Bia mostrou a chuva de críticas que recebeu nas redes sociais por expor a sua maternidade. "Lipo né mores", "Para que usar top para sair do hospital? Por que não usou uma camiseta tampando a barriga?", "Que besteira isso, fazendo com que outras mães que não ficam na mesma condição se sintam inferiores", "Para que ficar mostrando a barriga, tem mulheres que vão se afetar com isso", "Por que está mostrando como ficou sua barriga? Nem todas as gravidezes são assim", "E pra que essa blusa mostrando a barriga", foram algumas das mensagens deixadas.

"Às vezes parece piada", escreveu ela na legenda.

Bia Miranda exibe a barriga pós-parto e surpreende Reprodução/Instagram Bia Miranda exibe a barriga pós-parto e surpreende Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp