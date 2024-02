Reprodução/Instagram - 10.02.2024 Juju Salimeni mostra dica para valorizar coxas antes de desfile









Juju Salimeni já estreou no Carnaval de 2024 ao desfilar à frente dos ritmistas da Barroca Zona Sul no Anhembi, em São Paulo, pelo Grupo Especial no Carnaval, nesta sexta-feira (9). Com uma fantasia que representava o troféu do "jubileu de ouro" - em referência à comemoração dos 50 anos de escola, a influenciadora fez questão de tomar todos os cuidados para aparecer na avenida.



“Ela faz o pump dela antes de entrar na avenida”, escreveu ela na legenda do vídeo, em que aparece fazendo agachamentos para valorizar suas coxas, mostrando que a fantasia e o salto alto não foram empecilhos.







Nos comentários, amigos e seguidores não pouparam elogios à influenciadora. “Perfeita, só quem treina sabe como é difícil chegar nesse patamar”, escreveu um. “Maravilhosa”, comentou outro. “Perfeita, parece que foi feita à mão”, disparou um terceiro.







Antes de chegar ao reinado na agremiação do bairro do Jabaquara, bairro da zona sul da cidade de São Paulo, ela sambou em outras áreas.



A beldade desfilou como musa da Mancha Verde entre 2011 e 2015 e, depois, como rainha de bateria da X-9 Paulistana entre 2018 e 2020. De lá para cá, Juju Salimeni ficou afastada do Anhembi em função da pandemia e, em 2023, escolheu não desfilar.





