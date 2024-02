Reprodução/ Instagram Juju Salimeni emagrece com dieta restrita para desfilar no Carnaval





A musa fitness apareceu nas redes sociais nesta manhã de quarta-feira (7), e compartilhou com os fãs as novidades de sua preparação para os desfiles. “Peso de ontem: 72,5 kg. Peso de hoje: 71,4 kg”. A perda de peso de Salimeni é resultado de uma dieta restrita que a modelo vem realizando especialmente para o Carnaval. “Nessa fase final as mudanças são enormes de um dia para o outro”, completou ao exibir o shape.





Na última semana, enquanto atualizava os fãs sobre os resultados da preparação pré-Carnaval, a influenciadora se mostrou preocupada com a perda excessiva de medidas nas pernas e glúteos. "62. Três centímetros. Gente, estou franga! Minha perna está pequena? Estou franga?", perguntou Salimeni ao namorado Diogo Basaglia. Ele respondeu: “Só de você voltar a comer carboidrato alguns dias antes do Carnaval, vai ganhar dois centímetros aí”.





A mudança geral no corpo da influenciadora foi de três centímetros. "Cintura que sempre quero perder, nunca perco. Mas acho que perdi agora. Estava com 71 e agora estou com 68", disse Salimeni sorrindo. "E a bunda que a gente não quer perder, como faz? Estava com 111 cm. Estou agora com 108. Olha, estou toda franga". Ela concluiu dizendo que valia a pena e ficaria bom no Carnaval.