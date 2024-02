Reprodução BBB 24: noite tem alerta de dengue, choro de planta e embate com Davi

A noite de sexta-feira (9) e a madrugada de sábado (10) foi marcada por mais embates contra Davi, com direito a aula sobre machismo. Além disso, a produção do programa através de Tadeu Schmidt levantou o alerta para os brothers prevenirem a dengue.

A dengue está sendo motivo de preocupação no estado de São Paulo, após a região registrar aumento expressivo do número de casos e internações. Devido ao quadro, Tadeu Schmidt conversou com os confinados e pediu para eles redobrarem a atenção quanto ao uso de repelentes.



"Aqui nos Estúdios Globo, a equipe tá empenhada para fazer tudo que for possível para manter vocês protegidos. Mas a gente precisa da colaboração de vocês: na despensa, tem repelente. Sempre que possível, lembrem de passar nas partes expostas do corpo. Se percebeu que alguém esqueceu de passar, lembra de passar", avisou o apresentador.

Decisões do líder

Lucas Henrique 'Buda', que venceu a prova de resistência, teve a oportunidade de tomar as primeiras medidas do mandato. O brother escolheu Davi, Fernanda, Deniziane e Isabelle para mirar ao paredão.

"Razões óbvias. A gente teve um embate nessa semana. Temos uma questão pessoal que estamos resolvendo, não estamos nem nos falando e olhando direito", disse sobre o baiano.

Em relação à Fernanda, o professor apontou que estão "distantes no jogo, ela tem dúvidas sobre meu jogo e eu tenho dúvidas sobre o dela". Já Deniziane, ele afirmou que estão de lados opostos no jogo.

"A gente tem poucas opções e ela acabou sendo uma opção da Mira", se justificou, sobre ter colocado Isabelle na mira.

Aulas

Durante a noite, Davi foi pressionado por Deniziane após uma conversa do brother em que ele comentou a dinâmica do relacionamento com a namorada Mani Reggo. Na ocasião, o baiano afirmou que avalia as roupas que a amada usa.

"Eu falo assim: 'Vai pra onde bonita assim? Tá toda arrumada. Cismei, hein'", contou o brother, deixando Deniziane perplexa. "Cismou em quê?", questionou. "Em nada, é uma brincadeira", respondeu.

A jovem apontou que a fala de Davi não é brincadeira e o baiano se justificou. "Isso, para o olhar de outras pessoas, pode ser machista. Mas entre mim e ela não tem isso. Ela enxerga isso de outra maneira porque ela me conhece."

Apesar de Davi dizer que não tem poder de mandar na roupa da amada, Deniziane insistiu em dizer que o brother estava sendo machista.

"Tô tentando te mostrar. Pelo menos, fala assim 'não, Anny, é verdade, eu vou me policiar' e eu vou sair dessa conversa um pouco mais tranquila [...] Só quero que você fale 'Anny, vou procurar mais do assunto, vou me policiar' e eu vou sair mais tranquila dessa conversa. Talvez agora você não consiga entender, mas que procure o assunto para entender melhor. É machismo, mas você não tá percebendo que é.

"Isso que você falou é verdade. Esse ponto eu tenho que observar", assumiu Davi.

Choro de planta

Sem grandes movimentações no confinamento, Giovanna caiu no choro ao refletir estar sendo inexpressiva no jogo. A sister atribui o comportamento ao quadro clínico. Ela fraturou o 5º metatarso, um dos ossos do pé.

"Não vai falar isso [criticar o acidente] diretamente, mas vai falar indiretamente 'uma pessoa que não participa da casa, não participa das conversas'", lamentou.

Ameaça de Rodriguinho

Rodriguinho revelou não ser adepto de esconder comida dos outros brothers para evitar que os colegas comam a parte dele. Apesar disso, cogitou armar confusão caso alguém coma a porção dele sem o consentimento.

"Eu me recuso a esconder as minhas coisas. Eu não vou esconder as minhas coisas! Eu vou deixar aqui. Pegou? Vou comer de todo mundo. Se comer de novo, entro aí e vai todo mundo pro 'Tá Com Nada'. Só tem adulto aqui e vai ficar pegando comida dos outros? Mania feia de pegar as coisas dos outros. Pegou, contei e faltou uma fatia [...] Tão escondendo e tá muito feio!", contrariou o pagodeiro.