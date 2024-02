Yago Mesquita Alinne Rosa surge com look de corações para representar o ‘amor de Áries’

A cantora Alinne Rosa roubou a cena ao surgir com um look sensual no Carnaval de Salvador, nesta sexta-feira (9), no circuito Barra-Ondina, onde comanda a tradicional Pipoca Rosa para os fãs. No Instagram, a artista revelou que o look de hoje faz referência ao amor do signo de Áries.



“Hoje eu vou mostrar o AMOR DE ÁRIES no Carnaval de Salvador! Intensa, calorosa e com resquícios de um draminha, a temperatura vai subir na #PipocaRosa, no circuito Barra-Ondina! Temos fogo?!”, disse Alinne.





Com um bolero de corações feito manualmente com referências de pelúcia, uma calcinha de franjas em vidrilho vermelho, top e botas, a baiana chamou a atenção do público. O look foi feito pelo estilista Izaac Oliver.





Alinne elegeu como tema do Carnaval 2024 “Zodíaco do Vale: meu signo com o seu”. Os 12 corações presentes no look representam os 12 signos do Zodíaco. Como ariana, a artista tem a intensidade como uma das principais características.

Ela volta a se apresentar no Carnaval de Salvador no sábado, com o Bloco O Vale, e no domingo, com mais um dia de Pipoca Rosa. Em todos os dias, a cantora vai usar um look relacionado ao mundo dos signos.

