Reprodução - Instagram - 1.2.2024 Anitta posa de biquíni: Gostosa e cansada

A cantora Anitta compartilhou com os seguidores, nesta quinta-feira (1º), um momento de descanso durante a maratona de Carnaval. De biquíni, Anitta apareceu deitada em uma rede e aproveitou para dizer que segue "gostosa", porém "cansada".



Com um biquíni estampado e joias douradas, Anitta também fez fotos no jardim de uma casa e ganhou elogios de famosos e seguidores.





"Que linda", escreveram Lexa e Maraisa. "Gata", comentou GKAY. "Ia comentar: Belíssima, porém isso aí você já sabe rsrs, vou deixar esse aqui: LUZ, você tá radiante, deslumbrante, cheia de energias positivas e muita coisa boa para aproveitar o carnaval com glamour e luz, xero", escreveu um seguidor. "bem que Gostosa y Cansada poderia virar música ein", sugeriu outro.

Anitta segue uma maratona de shows com o "Ensaios da Anitta" e se prepara para a apresentação no Carnaval de Salvador, na sexta-feira da folia, no circuito Barra-Ondina. Em Salvador, a poderosa vive um romance com um empresário baiano.