Reprodução Carnaval: Ara Ketu é confirmado em Salvador após embate com prefeitura

Após um embate com a prefeitura de Salvador, a banda de axé Ara Ketu foi confirmada como atração no carnaval de 2024 do município. Anteriormente, o grupo havia exigido melhores condições e reclamou de desvalorização por parte da prefeitura. O cachê da banda foi renegociado.

Através das redes sociais, a banda afirmou que desfilará no circuito Barra-Ondina na quinta-feira (8).

"As conversas com o governo e a prefeitura foram retomadas e houve o entendimento da importância cultural do Ara Ketu como bloco afro, com os devidos ajustes financeiros. Com isso, colocaremos a banda e o Bloco Ara Ketu na rua como forma de homenagear a comunidade de Periperi, onde nascemos", apontou, em nota.

"Os abadás do bloco não serão vendidos. Parte será distribuída para a comunidade de Periperi e parte será trocada por alimentos não perecíveis, que serão doados no Instituto Ara Ketu após o Carnaval", informou.

"Humilhante"

Na última terça-feira (31), a página oficial do grupo no Instagram anunciou que estava desistindo do Carnaval de Salvador de 2024. O comunicado apontou que a prefeitura do município estaria propondo o mesmo cachê desde 2017, apontando a atitude como uma falta de valorização.

"Tentamos argumentar, mas mediante a resposta negativa e até humilhante da prefeitura, resolvemos sair do Carnaval de Salvador. Percebemos que não temos valor aqui, que não nos querem aqui, talvez pelo fato de pertencer a uma comunidade Preta e pobre, local que em nada é romantizado pela classe branca e mandatária de nosso Estado/Cidade", aponta a nota.

"Esse [cancelamento] será o nosso protesto contra todo esse descaso e humilhações que somos vítimas ao longo desses últimos anos. O nosso Carnaval será pelo Brasil, literalmente por todas as regiões do país, mas não estaremos em Salvador. Porque eles não nos querem aqui. Milhões para os que vêm de fora e descaso para os que sempre fizeram a festa acontecer", completou.