Reprodução/Instagram Mulher de Arlindo Cruz passa por confusão na Sapucaí e se explica

A esposa de Arlindo Cruz veio às redes sociais explicar os rumores de ter sido expulsa do ensaio técnico da Marquês de Sapucaí neste final de semana.

Babi Cruz, que estava na companhia do filho Arlindo, contou que um segurança tentou retirá-la do local, ao achar que ela não estaria com a credencial.

Leia também Pai dos filhos de Ana Maria Braga faz aparição rara com a neta





"Nunca fui e nunca serei [expulsa]... até porque a consideração, o respeito absoluto que a Liga das Escolas de Samba, a Liga RJ, só um ou outro desavisado, fedelhos, que não conhece essa carinha manjada de Marquês de Sapucaí, que tentou me convidar a sair e eu disse com veemência: 'Daqui não saio, daqui ninguém me tira'", disse ela nos Stories do Instagram.

Segundo o relato, a confusão foi resolvida rapidamente. "Nossos amigos que estavam perto informaram ao desinformado rapaz", completou.

Arlindinho também se pronunciou através de um comentário. "Em momento algum pediram para eu sair da avenida, até porque temos o credenciamento da Liesa [Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro]!", afirmou ele.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: