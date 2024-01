Foto: Reprodução / Instagram / @ivetesangalo Ivete Sangalo





O Cabofolia, uma das maiores micaretas do país, começa nesta quinta-feira (18), com Léo Santana, Gloria Groove e Tomate.



Com a temática “Cores e Tons”, a micareta mistura o Axé Music, ritmo tradicional da festa, com nomes que estão em alta no cenário musical, como Ludmilla.





“Existem os nomes mais tradicionais das micaretas, como Ivete, Léo Santana e Bell Marques, mas sempre buscamos interagir com o que o público quer naquele momento”, diz o diretor Sérgio Roberto.

Na sexta-feira (19), Bell Marques, Ludmilla e Ara Ketu vão comandar o evento. No encerramento, Ivete Sangalo, Kevin O Chris e Jammil dão as boas vindas ao Carnaval.

PROGRAMAÇÃO CABOFOLIA 2024

18/01/2024

Léo Santana

Gloria Groove

Tomate

19/01/2024

Bell Marques

Ludmilla

Ara Ketu

20/01/2024

Ivete Sangalo

Kevin O Chris

Jammil